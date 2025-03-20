CotationsSections
Devises / GVIP
Retour à Actions

GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GVIP a changé de 0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.76 et à un maximum de 153.30.

Suivez la dynamique Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVIP Nouvelles

Range quotidien
151.76 153.30
Range Annuel
100.33 153.30
Clôture Précédente
152.73
Ouverture
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Plus Bas
151.76
Plus Haut
153.30
Volume
23
Changement quotidien
0.37%
Changement Mensuel
9.84%
Changement à 6 Mois
29.40%
Changement Annuel
29.06%
21 septembre, dimanche