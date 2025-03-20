CotizacionesSecciones
Divisas / GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GVIP de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 151.76, mientras que el máximo ha alcanzado 153.30.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
151.76 153.30
Rango anual
100.33 153.30
Cierres anteriores
152.73
Open
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Low
151.76
High
153.30
Volumen
23
Cambio diario
0.37%
Cambio mensual
9.84%
Cambio a 6 meses
29.40%
Cambio anual
29.06%
21 septiembre, domingo