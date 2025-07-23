Dövizler / GPC
GPC: Genuine Parts Company
137.33 USD 0.60 (0.44%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GPC fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 136.67 ve Yüksek fiyatı olarak 138.23 aralığında işlem gördü.
Genuine Parts Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
136.67 138.23
Yıllık aralık
104.01 144.23
- Önceki kapanış
- 137.93
- Açılış
- 138.20
- Satış
- 137.33
- Alış
- 137.63
- Düşük
- 136.67
- Yüksek
- 138.23
- Hacim
- 1.093 K
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- 18.54%
- Yıllık değişim
- -1.64%
21 Eylül, Pazar