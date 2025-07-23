FiyatlarBölümler
GPC: Genuine Parts Company

137.33 USD 0.60 (0.44%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GPC fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 136.67 ve Yüksek fiyatı olarak 138.23 aralığında işlem gördü.

Genuine Parts Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
136.67 138.23
Yıllık aralık
104.01 144.23
Önceki kapanış
137.93
Açılış
138.20
Satış
137.33
Alış
137.63
Düşük
136.67
Yüksek
138.23
Hacim
1.093 K
Günlük değişim
-0.44%
Aylık değişim
-0.86%
6 aylık değişim
18.54%
Yıllık değişim
-1.64%
21 Eylül, Pazar