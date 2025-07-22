Währungen / GPC
GPC: Genuine Parts Company
137.93 USD 1.32 (0.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPC hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.57 bis zu einem Hoch von 139.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genuine Parts Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
137.57 139.60
Jahresspanne
104.01 144.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.25
- Eröffnung
- 138.23
- Bid
- 137.93
- Ask
- 138.23
- Tief
- 137.57
- Hoch
- 139.60
- Volumen
- 1.628 K
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- 19.06%
- Jahresänderung
- -1.21%
