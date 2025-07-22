KurseKategorien
GPC: Genuine Parts Company

137.93 USD 1.32 (0.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPC hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.57 bis zu einem Hoch von 139.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Genuine Parts Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
137.57 139.60
Jahresspanne
104.01 144.23
Vorheriger Schlusskurs
139.25
Eröffnung
138.23
Bid
137.93
Ask
138.23
Tief
137.57
Hoch
139.60
Volumen
1.628 K
Tagesänderung
-0.95%
Monatsänderung
-0.43%
6-Monatsänderung
19.06%
Jahresänderung
-1.21%
