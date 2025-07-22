Валюты / GPC
GPC: Genuine Parts Company
139.62 USD 0.57 (0.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPC за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.91, а максимальная — 140.65.
Следите за динамикой Genuine Parts Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
138.91 140.65
Годовой диапазон
104.01 144.23
- Предыдущее закрытие
- 139.05
- Open
- 139.67
- Bid
- 139.62
- Ask
- 139.92
- Low
- 138.91
- High
- 140.65
- Объем
- 3.009 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 20.52%
- Годовое изменение
- 0.00%
