Devises / GPC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GPC: Genuine Parts Company
137.33 USD 0.60 (0.44%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GPC a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 136.67 et à un maximum de 138.23.
Suivez la dynamique Genuine Parts Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPC Nouvelles
- Le titre de Genuine Parts s’envole suite à l’examen d’une scission potentielle
- Genuine Parts stock soars on potential breakup consideration
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- Genuine Parts stock rises after appointing new directors, strategic review
- Genuine Parts Company (GPC) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Genuine Parts at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves and Challenges
- Genuine Parts Company adds new board members amid strategic review
- 7 Best Dividend Champions to Buy Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Truist Securities reiterates Buy rating on Genuine Parts stock with $143 target
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Why Is O'Reilly Automotive (ORLY) Up 4.8% Since Last Earnings Report?
- Genuine Parts (GPC) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Genuine Parts Company declares quarterly dividend of $1.03
- What’s the top retail debate into 2026?
- Looking to Generate Passive Income? Consider These 3 Rock-Solid Dividend King Stocks.
- Genuine Parts (GPC) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- RBC warns it’s still ’too early’ to say tariffs won’t generate higher inflation
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- 2 More Stocks to Buy Despite the Summer Doldrums
- Genuine Parts: Buy When Near Historic High Yield (NYSE:GPC)
- Genuine Parts Company: Tough To Have A Bullish View Over The Near Term (NYSE:GPC)
- Company News for Jul 23, 2025
Range quotidien
136.67 138.23
Range Annuel
104.01 144.23
- Clôture Précédente
- 137.93
- Ouverture
- 138.20
- Bid
- 137.33
- Ask
- 137.63
- Plus Bas
- 136.67
- Plus Haut
- 138.23
- Volume
- 1.093 K
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- -0.86%
- Changement à 6 Mois
- 18.54%
- Changement Annuel
- -1.64%
20 septembre, samedi