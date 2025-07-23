CotationsSections
GPC: Genuine Parts Company

137.33 USD 0.60 (0.44%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GPC a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 136.67 et à un maximum de 138.23.

Suivez la dynamique Genuine Parts Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
136.67 138.23
Range Annuel
104.01 144.23
Clôture Précédente
137.93
Ouverture
138.20
Bid
137.33
Ask
137.63
Plus Bas
136.67
Plus Haut
138.23
Volume
1.093 K
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
-0.86%
Changement à 6 Mois
18.54%
Changement Annuel
-1.64%
