통화 / GPC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GPC: Genuine Parts Company
137.33 USD 0.60 (0.44%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GPC 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 136.67이고 고가는 138.23이었습니다.
Genuine Parts Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPC News
- 제뉴인 파츠 주식, 사업부 분할 가능성에 급등
- Genuine Parts stock soars on potential breakup consideration
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- Genuine Parts stock rises after appointing new directors, strategic review
- Genuine Parts Company (GPC) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Genuine Parts at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves and Challenges
- Genuine Parts Company adds new board members amid strategic review
- 7 Best Dividend Champions to Buy Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Truist Securities reiterates Buy rating on Genuine Parts stock with $143 target
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Why Is O'Reilly Automotive (ORLY) Up 4.8% Since Last Earnings Report?
- Genuine Parts (GPC) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Genuine Parts Company declares quarterly dividend of $1.03
- What’s the top retail debate into 2026?
- Looking to Generate Passive Income? Consider These 3 Rock-Solid Dividend King Stocks.
- Genuine Parts (GPC) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- RBC warns it’s still ’too early’ to say tariffs won’t generate higher inflation
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- 2 More Stocks to Buy Despite the Summer Doldrums
- Genuine Parts: Buy When Near Historic High Yield (NYSE:GPC)
- Genuine Parts Company: Tough To Have A Bullish View Over The Near Term (NYSE:GPC)
- Company News for Jul 23, 2025
일일 변동 비율
136.67 138.23
년간 변동
104.01 144.23
- 이전 종가
- 137.93
- 시가
- 138.20
- Bid
- 137.33
- Ask
- 137.63
- 저가
- 136.67
- 고가
- 138.23
- 볼륨
- 1.093 K
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- -0.86%
- 6개월 변동
- 18.54%
- 년간 변동율
- -1.64%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K