GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

33.32 USD 0.07 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GOLY fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.10 ve Yüksek fiyatı olarak 33.58 aralığında işlem gördü.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is GOLY stock price today?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF stock is priced at 33.32 today. It trades within 33.10 - 33.58, yesterday's close was 33.39, and trading volume reached 191. The live price chart of GOLY shows these updates.

Does Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF stock pay dividends?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF is currently valued at 33.32. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 28.01% and USD. View the chart live to track GOLY movements.

How to buy GOLY stock?

You can buy Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF shares at the current price of 33.32. Orders are usually placed near 33.32 or 33.62, while 191 and -0.18% show market activity. Follow GOLY updates on the live chart today.

How to invest into GOLY stock?

Investing in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF involves considering the yearly range 23.65 - 36.10 and current price 33.32. Many compare 1.12% and 18.16% before placing orders at 33.32 or 33.62. Explore the GOLY price chart live with daily changes.

What are Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF stock highest prices?

The highest price of Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF in the past year was 36.10. Within 23.65 - 36.10, the stock fluctuated notably, and comparing with 33.39 helps spot resistance levels. Track Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF performance using the live chart.

What are Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF stock lowest prices?

The lowest price of Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) over the year was 23.65. Comparing it with the current 33.32 and 23.65 - 36.10 shows potential long-term entry points. Watch GOLY moves on the chart live for more details.

When did GOLY stock split?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 33.39, and 28.01% after corporate actions.

Günlük aralık
33.10 33.58
Yıllık aralık
23.65 36.10
Önceki kapanış
33.39
Açılış
33.38
Satış
33.32
Alış
33.62
Düşük
33.10
Yüksek
33.58
Hacim
191
Günlük değişim
-0.21%
Aylık değişim
1.12%
6 aylık değişim
18.16%
Yıllık değişim
28.01%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K