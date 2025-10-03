- Genel bakış
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.10 ve Yüksek fiyatı olarak 33.58 aralığında işlem gördü.
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
What is GOLY stock price today?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF stock is priced at 33.32 today. It trades within 33.10 - 33.58, yesterday's close was 33.39, and trading volume reached 191. The live price chart of GOLY shows these updates.
Does Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF stock pay dividends?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF is currently valued at 33.32. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 28.01% and USD. View the chart live to track GOLY movements.
How to buy GOLY stock?
You can buy Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF shares at the current price of 33.32. Orders are usually placed near 33.32 or 33.62, while 191 and -0.18% show market activity. Follow GOLY updates on the live chart today.
How to invest into GOLY stock?
Investing in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF involves considering the yearly range 23.65 - 36.10 and current price 33.32. Many compare 1.12% and 18.16% before placing orders at 33.32 or 33.62. Explore the GOLY price chart live with daily changes.
What are Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF stock highest prices?
The highest price of Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF in the past year was 36.10. Within 23.65 - 36.10, the stock fluctuated notably, and comparing with 33.39 helps spot resistance levels. Track Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF performance using the live chart.
What are Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF stock lowest prices?
The lowest price of Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) over the year was 23.65. Comparing it with the current 33.32 and 23.65 - 36.10 shows potential long-term entry points. Watch GOLY moves on the chart live for more details.
When did GOLY stock split?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 33.39, and 28.01% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 33.39
- Açılış
- 33.38
- Satış
- 33.32
- Alış
- 33.62
- Düşük
- 33.10
- Yüksek
- 33.58
- Hacim
- 191
- Günlük değişim
- -0.21%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 18.16%
- Yıllık değişim
- 28.01%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.2%
- Önceki
- 4.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 84 K
- Önceki
- 22 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 62.2%
- Önceki
- 62.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.4%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.9%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 98 K
- Önceki
- 38 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.8%
- Önceki
- 8.1%
- Açıklanan
- 54.2
- Beklenti
- 56.4
- Önceki
- 54.5
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.4
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 422
- Beklenti
- Önceki
- 424
- Açıklanan
- 549
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 266.7 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 103.0 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- -172.5 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 23.4 K