GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
Курс GOLY за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.10, а максимальная — 33.58.
Следите за динамикой Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOLY сегодня?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) сегодня оценивается на уровне 33.32. Инструмент торгуется в пределах 33.10 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.39, а торговый объем достиг 191. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOLY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF в настоящее время оценивается в 33.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.01% и USD. Отслеживайте движения GOLY на графике в реальном времени.
Как купить акции GOLY?
Вы можете купить акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) по текущей цене 33.32. Ордера обычно размещаются около 33.32 или 33.62, тогда как 191 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOLY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOLY?
Инвестирование в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.65 - 36.10 и текущей цены 33.32. Многие сравнивают 1.12% и 18.16% перед размещением ордеров на 33.32 или 33.62. Изучайте ежедневные изменения цены GOLY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Самая высокая цена Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 23.65 - 36.10, сравнение с 33.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Самая низкая цена Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) за год составила 23.65. Сравнение с текущими 33.32 и 23.65 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOLY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOLY?
В прошлом Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.39 и 28.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.39
- Open
- 33.38
- Bid
- 33.32
- Ask
- 33.62
- Low
- 33.10
- High
- 33.58
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- 18.16%
- Годовое изменение
- 28.01%