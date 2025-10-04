- Panorámica
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
El tipo de cambio de GOLY de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.10, mientras que el máximo ha alcanzado 33.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GOLY hoy?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) se evalúa hoy en 33.32. El instrumento se negocia dentro de 33.10 - 33.58; el cierre de ayer ha sido 33.39 y el volumen comercial ha alcanzado 191. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GOLY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF se evalúa actualmente en 33.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.01% y USD. Monitoree los movimientos de GOLY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GOLY?
Puede comprar acciones de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) al precio actual de 33.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.32 o 33.62, mientras que 191 y -0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GOLY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GOLY?
Invertir en Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.65 - 36.10 y el precio actual 33.32. Muchos comparan 1.12% y 18.16% antes de colocar órdenes en 33.32 o 33.62. Estudie los cambios diarios de precios de GOLY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
El precio más alto de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) en el último año ha sido 36.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.65 - 36.10, una comparación con 33.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
El precio más bajo de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) para el año ha sido 23.65. La comparación con los actuales 33.32 y 23.65 - 36.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GOLY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GOLY?
En el pasado, Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.39 y 28.01% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.39
- Open
- 33.38
- Bid
- 33.32
- Ask
- 33.62
- Low
- 33.10
- High
- 33.58
- Volumen
- 191
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 1.12%
- Cambio a 6 meses
- 18.16%
- Cambio anual
- 28.01%