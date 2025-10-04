- Übersicht
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
Der Wechselkurs von GOLY hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.10 bis zu einem Hoch von 33.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GOLY heute?
Die Aktie von Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) notiert heute bei 33.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.10 - 33.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.39 und das Handelsvolumen erreichte 191. Das Live-Chart von GOLY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GOLY Dividenden?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF wird derzeit mit 33.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GOLY zu verfolgen.
Wie kaufe ich GOLY-Aktien?
Sie können Aktien von Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) zum aktuellen Kurs von 33.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.32 oder 33.62 platziert, während 191 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GOLY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GOLY-Aktien?
Bei einer Investition in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF müssen die jährliche Spanne 23.65 - 36.10 und der aktuelle Kurs 33.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 18.16%, bevor sie Orders zu 33.32 oder 33.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GOLY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Der höchste Kurs von Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 23.65 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) im Laufe des Jahres betrug 23.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.32 und der Spanne 23.65 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GOLY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GOLY statt?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.39 und 28.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.39
- Eröffnung
- 33.38
- Bid
- 33.32
- Ask
- 33.62
- Tief
- 33.10
- Hoch
- 33.58
- Volumen
- 191
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 18.16%
- Jahresänderung
- 28.01%