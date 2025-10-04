- Visão do mercado
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
A taxa do GOLY para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.10 e o mais alto foi 33.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GOLY hoje?
Hoje Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) está avaliado em 33.32. O instrumento é negociado dentro de 33.10 - 33.58, o fechamento de ontem foi 33.39, e o volume de negociação atingiu 191. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GOLY em tempo real.
As ações de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF está avaliado em 33.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.01% e USD. Monitore os movimentos de GOLY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GOLY?
Você pode comprar ações de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) pelo preço atual 33.32. Ordens geralmente são executadas perto de 33.32 ou 33.62, enquanto 191 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GOLY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GOLY?
Investir em Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF envolve considerar a faixa anual 23.65 - 36.10 e o preço atual 33.32. Muitos comparam 1.12% e 18.16% antes de enviar ordens em 33.32 ou 33.62. Estude as mudanças diárias de preço de GOLY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
O maior preço de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) no último ano foi 36.10. As ações oscilaram bastante dentro de 23.65 - 36.10, e a comparação com 33.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
O menor preço de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) no ano foi 23.65. A comparação com o preço atual 33.32 e 23.65 - 36.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GOLY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GOLY?
No passado Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.39 e 28.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.39
- Open
- 33.38
- Bid
- 33.32
- Ask
- 33.62
- Low
- 33.10
- High
- 33.58
- Volume
- 191
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- 1.12%
- Mudança de 6 meses
- 18.16%
- Mudança anual
- 28.01%