GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

33.41 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOLY a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.11 et à un maximum de 33.58.

Suivez la dynamique Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GOLY aujourd'hui ?

L'action Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF est cotée à 33.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.11 - 33.58, a clôturé hier à 33.39 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de GOLY présente ces mises à jour.

L'action Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF est actuellement valorisé à 33.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GOLY.

Comment acheter des actions GOLY ?

Vous pouvez acheter des actions Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF au cours actuel de 33.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.41 ou de 33.71, le 12 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GOLY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GOLY ?

Investir dans Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.65 - 36.10 et le prix actuel 33.41. Beaucoup comparent 1.40% et 18.48% avant de passer des ordres à 33.41 ou 33.71. Consultez le graphique du cours de GOLY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF ?

Le cours le plus élevé de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF l'année dernière était 36.10. Au cours de 23.65 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF ?

Le cours le plus bas de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) sur l'année a été 23.65. Sa comparaison avec 33.41 et 23.65 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GOLY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GOLY a-t-elle été divisée ?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.39 et 28.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
33.11 33.58
Range Annuel
23.65 36.10
Clôture Précédente
33.39
Ouverture
33.38
Bid
33.41
Ask
33.71
Plus Bas
33.11
Plus Haut
33.58
Volume
12
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
1.40%
Changement à 6 Mois
18.48%
Changement Annuel
28.35%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K