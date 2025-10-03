- Aperçu
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
Le taux de change de GOLY a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.11 et à un maximum de 33.58.
Suivez la dynamique Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GOLY aujourd'hui ?
L'action Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF est cotée à 33.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.11 - 33.58, a clôturé hier à 33.39 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de GOLY présente ces mises à jour.
L'action Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF est actuellement valorisé à 33.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GOLY.
Comment acheter des actions GOLY ?
Vous pouvez acheter des actions Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF au cours actuel de 33.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.41 ou de 33.71, le 12 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GOLY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GOLY ?
Investir dans Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.65 - 36.10 et le prix actuel 33.41. Beaucoup comparent 1.40% et 18.48% avant de passer des ordres à 33.41 ou 33.71. Consultez le graphique du cours de GOLY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF l'année dernière était 36.10. Au cours de 23.65 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) sur l'année a été 23.65. Sa comparaison avec 33.41 et 23.65 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GOLY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GOLY a-t-elle été divisée ?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.39 et 28.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.39
- Ouverture
- 33.38
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Plus Bas
- 33.11
- Plus Haut
- 33.58
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- 1.40%
- Changement à 6 Mois
- 18.48%
- Changement Annuel
- 28.35%
