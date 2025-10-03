QuotazioniSezioni
Valute / GOLY
Tornare a Azioni

GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

33.41 USD 0.02 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOLY ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.11 e ad un massimo di 33.58.

Segui le dinamiche di Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GOLY oggi?

Oggi le azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF sono prezzate a 33.41. Viene scambiato all'interno di 33.11 - 33.58, la chiusura di ieri è stata 33.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GOLY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF pagano dividendi?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF è attualmente valutato a 33.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GOLY.

Come acquistare azioni GOLY?

Puoi acquistare azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF al prezzo attuale di 33.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.41 o 33.71, mentre 12 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GOLY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GOLY?

Investire in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.65 - 36.10 e il prezzo attuale 33.41. Molti confrontano 1.40% e 18.48% prima di effettuare ordini su 33.41 o 33.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GOLY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?

Il prezzo massimo di Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 23.65 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?

Il prezzo più basso di Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) nel corso dell'anno è stato 23.65. Confrontandolo con gli attuali 33.41 e 23.65 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GOLY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GOLY?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.39 e 28.35%.

Intervallo Giornaliero
33.11 33.58
Intervallo Annuale
23.65 36.10
Chiusura Precedente
33.39
Apertura
33.38
Bid
33.41
Ask
33.71
Minimo
33.11
Massimo
33.58
Volume
12
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
1.40%
Variazione Semestrale
18.48%
Variazione Annuale
28.35%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K