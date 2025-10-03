- Panoramica
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
Il tasso di cambio GOLY ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.11 e ad un massimo di 33.58.
Segui le dinamiche di Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GOLY oggi?
Oggi le azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF sono prezzate a 33.41. Viene scambiato all'interno di 33.11 - 33.58, la chiusura di ieri è stata 33.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GOLY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF pagano dividendi?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF è attualmente valutato a 33.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GOLY.
Come acquistare azioni GOLY?
Puoi acquistare azioni Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF al prezzo attuale di 33.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.41 o 33.71, mentre 12 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GOLY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GOLY?
Investire in Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.65 - 36.10 e il prezzo attuale 33.41. Molti confrontano 1.40% e 18.48% prima di effettuare ordini su 33.41 o 33.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GOLY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Il prezzo massimo di Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 23.65 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF?
Il prezzo più basso di Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) nel corso dell'anno è stato 23.65. Confrontandolo con gli attuali 33.41 e 23.65 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GOLY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GOLY?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.39 e 28.35%.
- Chiusura Precedente
- 33.39
- Apertura
- 33.38
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Minimo
- 33.11
- Massimo
- 33.58
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 1.40%
- Variazione Semestrale
- 18.48%
- Variazione Annuale
- 28.35%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K