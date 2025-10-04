クォートセクション
通貨 / GOLY
株に戻る

GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

33.32 USD 0.07 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOLYの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり33.10の安値と33.58の高値で取引されました。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GOLY株の現在の価格は？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株価は本日33.32です。33.10 - 33.58内で取引され、前日の終値は33.39、取引量は191に達しました。GOLYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株は配当を出しますか？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの現在の価格は33.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.01%やUSDにも注目します。GOLYの動きはライブチャートで確認できます。

GOLY株を買う方法は？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株は現在33.32で購入可能です。注文は通常33.32または33.62付近で行われ、191や-0.18%が市場の動きを示します。GOLYの最新情報はライブチャートで確認できます。

GOLY株に投資する方法は？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFへの投資では、年間の値幅23.65 - 36.10と現在の33.32を考慮します。注文は多くの場合33.32や33.62で行われる前に、1.12%や18.16%と比較されます。GOLYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの株の最高値は？

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの過去1年の最高値は36.10でした。23.65 - 36.10内で株価は大きく変動し、33.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの株の最低値は？

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF(GOLY)の年間最安値は23.65でした。現在の33.32や23.65 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GOLYの動きはライブチャートで確認できます。

GOLYの株式分割はいつ行われましたか？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.39、28.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.10 33.58
1年のレンジ
23.65 36.10
以前の終値
33.39
始値
33.38
買値
33.32
買値
33.62
安値
33.10
高値
33.58
出来高
191
1日の変化
-0.21%
1ヶ月の変化
1.12%
6ヶ月の変化
18.16%
1年の変化
28.01%
04 10月, 土曜日