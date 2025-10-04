- 概要
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLYの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり33.10の安値と33.58の高値で取引されました。
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GOLY株の現在の価格は？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株価は本日33.32です。33.10 - 33.58内で取引され、前日の終値は33.39、取引量は191に達しました。GOLYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株は配当を出しますか？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの現在の価格は33.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.01%やUSDにも注目します。GOLYの動きはライブチャートで確認できます。
GOLY株を買う方法は？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFの株は現在33.32で購入可能です。注文は通常33.32または33.62付近で行われ、191や-0.18%が市場の動きを示します。GOLYの最新情報はライブチャートで確認できます。
GOLY株に投資する方法は？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFへの投資では、年間の値幅23.65 - 36.10と現在の33.32を考慮します。注文は多くの場合33.32や33.62で行われる前に、1.12%や18.16%と比較されます。GOLYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの株の最高値は？
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの過去1年の最高値は36.10でした。23.65 - 36.10内で株価は大きく変動し、33.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETFの株の最低値は？
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF(GOLY)の年間最安値は23.65でした。現在の33.32や23.65 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GOLYの動きはライブチャートで確認できます。
GOLYの株式分割はいつ行われましたか？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.39、28.01%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.39
- 始値
- 33.38
- 買値
- 33.32
- 買値
- 33.62
- 安値
- 33.10
- 高値
- 33.58
- 出来高
- 191
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 1.12%
- 6ヶ月の変化
- 18.16%
- 1年の変化
- 28.01%