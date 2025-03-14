报价部分
货币 / GOLY
GOLY: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

33.32 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GOLY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点33.10和高点33.58进行交易。

关注Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GOLY股票今天的价格是多少？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票今天的定价为33.32。它在33.10 - 33.58范围内交易，昨天的收盘价为33.39，交易量达到191。GOLY的实时价格图表显示了这些更新。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票是否支付股息？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF目前的价值为33.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.01%和USD。实时查看图表以跟踪GOLY走势。

如何购买GOLY股票？

您可以以33.32的当前价格购买Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票。订单通常设置在33.32或33.62附近，而191和-0.18%显示市场活动。立即关注GOLY的实时图表更新。

如何投资GOLY股票？

投资Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF需要考虑年度范围23.65 - 36.10和当前价格33.32。许多人在以33.32或33.62下订单之前，会比较1.12%和。实时查看GOLY价格图表，了解每日变化。

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF的最高价格是36.10。在23.65 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF的绩效。

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？

Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF（GOLY）的最低价格为23.65。将其与当前的33.32和23.65 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOLY股票是什么时候拆分的？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.39和28.01%中可见。

日范围
33.10 33.58
年范围
23.65 36.10
前一天收盘价
33.39
开盘价
33.38
卖价
33.32
买价
33.62
最低价
33.10
最高价
33.58
交易量
191
日变化
-0.21%
月变化
1.12%
6个月变化
18.16%
年变化
28.01%
