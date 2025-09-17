Dövizler / GIS
GIS: General Mills Inc
50.35 USD 0.50 (1.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GIS fiyatı bugün 1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.88 ve Yüksek fiyatı olarak 50.76 aralığında işlem gördü.
General Mills Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GIS haberleri
- WK Kellogg Co shareholders approve merger with Ferrero International
- TD Cowen, Q1 sonuçları sonrası General Mills hedef fiyatını 48 dolarda tuttu
- General Mills stock price target lowered to $47 by UBS on growth concerns
- RBC Capital reiterates Outperform rating on General Mills stock with $63 target
- Stifel reiterates Buy rating on General Mills stock with $56 price target
- Mizuho maintains Neutral rating on General Mills stock amid mixed results
- General Mills stock price target lowered to $54 by Bernstein on volume concerns
- General Mills in talks for stake in India’s Balaji Wafers- ET
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
Günlük aralık
49.88 50.76
Yıllık aralık
48.29 74.86
- Önceki kapanış
- 49.85
- Açılış
- 50.46
- Satış
- 50.35
- Alış
- 50.65
- Düşük
- 49.88
- Yüksek
- 50.76
- Hacim
- 10.281 K
- Günlük değişim
- 1.00%
- Aylık değişim
- 1.84%
- 6 aylık değişim
- -16.07%
- Yıllık değişim
- -31.95%
21 Eylül, Pazar