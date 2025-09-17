Währungen / GIS
GIS: General Mills Inc
49.85 USD 0.68 (1.38%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIS hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.85 bis zu einem Hoch von 50.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die General Mills Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GIS News
- General Mills vs. Kraft Heinz: Bite the Dip in these Popular Food Stocks?
- TD Cowen bestätigt Kursziel für General Mills nach Quartalszahlen
- General Mills stock price target maintained at $48 by TD Cowen after Q1 results
- General Mills stock price target lowered to $47 by UBS on growth concerns
- RBC Kapital bestätigt "Outperform"-Rating für General Mills mit Kursziel von 63 USD/n
- RBC Capital reiterates Outperform rating on General Mills stock with $63 target
- Stifel bestätigt Kaufempfehlung für General Mills mit Kursziel von 56 US-Dollar
- Stifel reiterates Buy rating on General Mills stock with $56 price target
- Mizuho bleibt nach gemischten Zahlen bei "Neutral"-Einstufung für General Mills
- Mizuho maintains Neutral rating on General Mills stock amid mixed results
- General Mills: Bernstein senkt Kursziel wegen Absatzsorgen auf 54 $
- General Mills stock price target lowered to $54 by Bernstein on volume concerns
- Snack-Gigant Balaji im Fokus: General Mills mischt mit
- General Mills in talks for stake in India’s Balaji Wafers- ET
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
- TAURON meldet Rekord-EBITDA für Q1 2025 trotz Marktwandel
- Earnings call transcript: TAURON’s Q1 2025 sees record EBITDA amid market shifts
Tagesspanne
48.85 50.34
Jahresspanne
48.29 74.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.17
- Eröffnung
- 48.98
- Bid
- 49.85
- Ask
- 50.15
- Tief
- 48.85
- Hoch
- 50.34
- Volumen
- 11.507 K
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- -16.90%
- Jahresänderung
- -32.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K