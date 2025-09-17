통화 / GIS
GIS: General Mills Inc
50.35 USD 0.50 (1.00%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GIS 환율이 오늘 1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.88이고 고가는 50.76이었습니다.
General Mills Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GIS News
- General Mills vs. Kraft Heinz: Bite the Dip in these Popular Food Stocks?
- General Mills stock price target maintained at $48 by TD Cowen after Q1 results
- RBC 캐피탈, General Mills에 ’Outperform’ 등급 재확인, 목표가 63달러
- Stifel, General Mills에 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 56달러
- 미주호, 혼조세 속 제너럴 밀스 ’중립’ 등급 유지
- 제너럴 밀스, Bernstein, 거래량 우려에 목표 주가 54달러로 하향 조정
- 제너럴 밀스, 인도 발라지 웨이퍼스 지분 인수 협상 중- ET
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
- TAURON, 시장 변화 속 역대 최대 EBITDA 기록
일일 변동 비율
49.88 50.76
년간 변동
48.29 74.86
- 이전 종가
- 49.85
- 시가
- 50.46
- Bid
- 50.35
- Ask
- 50.65
- 저가
- 49.88
- 고가
- 50.76
- 볼륨
- 10.281 K
- 일일 변동
- 1.00%
- 월 변동
- 1.84%
- 6개월 변동
- -16.07%
- 년간 변동율
- -31.95%
