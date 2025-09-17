Moedas / GIS
GIS: General Mills Inc
49.17 USD 0.44 (0.89%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GIS para hoje mudou para -0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.42 e o mais alto foi 49.62.
Veja a dinâmica do par de moedas General Mills Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GIS Notícias
- Stifel mantém recomendação de compra para ações da General Mills com preço-alvo de US$ 56
- Mizuho mantém classificação Neutra para ações da General Mills em meio a resultados mistos
- Bernstein reduz preço-alvo da General Mills para US$ 54 devido a preocupações com volume
- General Mills negocia participação na indiana Balaji Wafers, diz ET
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
- Transcrição da teleconferência de resultados: TAURON registra EBITDA recorde no 1º tri de 2025 em meio a mudanças no mercado
- General Mills (GIS) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- General Mills (GIS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- General Mills, Nvidia e FedEx caem no pré-mercado; Netflix e Baidu sobem
- Slides da General Mills do 1º tri de 2026: Investimentos estratégicos pressionam lucros, perspectivas mantidas
Faixa diária
48.42 49.62
Faixa anual
48.29 74.86
- Fechamento anterior
- 49.61
- Open
- 48.70
- Bid
- 49.17
- Ask
- 49.47
- Low
- 48.42
- High
- 49.62
- Volume
- 26.144 K
- Mudança diária
- -0.89%
- Mudança mensal
- -0.55%
- Mudança de 6 meses
- -18.04%
- Mudança anual
- -33.55%
