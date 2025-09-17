通貨 / GIS
GIS: General Mills Inc
49.85 USD 0.68 (1.38%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GISの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり48.85の安値と50.34の高値で取引されました。
General Mills Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GIS News
- TD Cowen、General Millsの第1四半期決算後も目標株価48ドルを維持
- RBCキャピタル、ゼネラル・ミルズ株に「アウトパフォーム」評価を維持、目標価格63ドル
- スティーフェル、ゼネラル・ミルズ株に「買い」評価を維持、目標価格56ドル
- ミズホ、ゼネラル・ミルズの株式に対し混合決算の中で中立評価を維持
- バーンスタインがゼネラル・ミルズの目標株価を出荷量懸念で54ドルに引き下げ
- ゼネラル・ミルズ、インドのバラジ・ウェファーズへの出資を協議中―ET紙
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- NY株式：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
1日のレンジ
48.85 50.34
1年のレンジ
48.29 74.86
- 以前の終値
- 49.17
- 始値
- 48.98
- 買値
- 49.85
- 買値
- 50.15
- 安値
- 48.85
- 高値
- 50.34
- 出来高
- 11.507 K
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- 0.83%
- 6ヶ月の変化
- -16.90%
- 1年の変化
- -32.63%
