クォートセクション
通貨 / GIS
株に戻る

GIS: General Mills Inc

49.85 USD 0.68 (1.38%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GISの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり48.85の安値と50.34の高値で取引されました。

General Mills Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GIS News

1日のレンジ
48.85 50.34
1年のレンジ
48.29 74.86
以前の終値
49.17
始値
48.98
買値
49.85
買値
50.15
安値
48.85
高値
50.34
出来高
11.507 K
1日の変化
1.38%
1ヶ月の変化
0.83%
6ヶ月の変化
-16.90%
1年の変化
-32.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K