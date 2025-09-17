Devises / GIS
GIS: General Mills Inc
50.35 USD 0.50 (1.00%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GIS a changé de 1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.88 et à un maximum de 50.76.
Suivez la dynamique General Mills Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GIS Nouvelles
- General Mills vs. Kraft Heinz: Bite the Dip in these Popular Food Stocks?
- General Mills stock price target maintained at $48 by TD Cowen after Q1 results
- RBC Capital maintient sa note Surperformance sur l’action General Mills avec un objectif de 63€
- Stifel maintient sa recommandation d’achat sur l’action General Mills avec un objectif de 56€
- Mizuho maintient sa note Neutre sur l’action General Mills malgré des résultats mitigés
- Bernstein abaisse l’objectif de cours de General Mills à 54€ en raison de préoccupations sur les volumes
- General Mills en pourparlers pour une participation dans Balaji Wafers en Inde
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
Range quotidien
49.88 50.76
Range Annuel
48.29 74.86
- Clôture Précédente
- 49.85
- Ouverture
- 50.46
- Bid
- 50.35
- Ask
- 50.65
- Plus Bas
- 49.88
- Plus Haut
- 50.76
- Volume
- 10.281 K
- Changement quotidien
- 1.00%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- -16.07%
- Changement Annuel
- -31.95%
20 septembre, samedi