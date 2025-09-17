Valute / GIS
GIS: General Mills Inc
50.35 USD 0.50 (1.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GIS ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.88 e ad un massimo di 50.76.
Segui le dinamiche di General Mills Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GIS News
- Gli azionisti di WK Kellogg Co approvano la fusione con Ferrero International
- General Mills vs. Kraft Heinz: Bite the Dip in these Popular Food Stocks?
- TD Cowen mantiene target price di General Mills a $48 dopo i risultati del Q1
- RBC Capital conferma il rating Outperform su General Mills con target di $63
- Stifel conferma il rating Buy sulle azioni General Mills con target di prezzo a $56
- Mizuho mantiene rating Neutrale su General Mills tra risultati contrastanti
- Bernstein abbassa il target di prezzo delle azioni General Mills a $54 per preoccupazioni sui volumi
- General Mills in trattative per una quota in Balaji Wafers indiana - ET
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- General Mills: An Underwhelming Q1 FY2026, But I Am Still Confident (NYSE:GIS)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- General Mills: Consumer Barometer, Investor Headache (NYSE:GIS)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- General Mills, Inc. (GIS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- General Mills, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GIS) 2025-09-17
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
Intervallo Giornaliero
49.88 50.76
Intervallo Annuale
48.29 74.86
- Chiusura Precedente
- 49.85
- Apertura
- 50.46
- Bid
- 50.35
- Ask
- 50.65
- Minimo
- 49.88
- Massimo
- 50.76
- Volume
- 10.281 K
- Variazione giornaliera
- 1.00%
- Variazione Mensile
- 1.84%
- Variazione Semestrale
- -16.07%
- Variazione Annuale
- -31.95%
