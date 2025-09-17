QuotazioniSezioni
Valute / GIS
Tornare a Azioni

GIS: General Mills Inc

50.35 USD 0.50 (1.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIS ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.88 e ad un massimo di 50.76.

Segui le dinamiche di General Mills Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GIS News

Intervallo Giornaliero
49.88 50.76
Intervallo Annuale
48.29 74.86
Chiusura Precedente
49.85
Apertura
50.46
Bid
50.35
Ask
50.65
Minimo
49.88
Massimo
50.76
Volume
10.281 K
Variazione giornaliera
1.00%
Variazione Mensile
1.84%
Variazione Semestrale
-16.07%
Variazione Annuale
-31.95%
20 settembre, sabato