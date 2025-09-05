Валюты / GIS
GIS: General Mills Inc
49.61 USD 0.61 (1.24%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIS за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.84, а максимальная — 49.76.
Следите за динамикой General Mills Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GIS
- Markets Sell Ahead of FOMC Rate Cut
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- RBC подтверждает рейтинг акций General Mills на уровне "Выше рынка" несмотря на трудности
- General Mills stock rating reiterated at Outperform by RBC despite challenges
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- Morgan Stanley снижает целевую цену акций General Mills до $48 на фоне запуска кормов для животных
- Morgan Stanley lowers General Mills stock price target to $48 on pet food launch outlook
- General Mills Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - General Mills (NYSE:GIS)
- Wall Street Week Ahead
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Unlocking Q1 Potential of General Mills (GIS): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Defensive Stocks With Over 4% Dividend Yields - General Mills (NYSE:GIS), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- How To Earn $500 A Month From General Mills Stock Ahead Of Q1 Earnings - General Mills (NYSE:GIS)
- Analysts Estimate General Mills (GIS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Could Buying High-Yield General Mills Today Set You Up for Life?
- UBS reiterates Sell rating on General Mills stock, citing valuation concerns
- General Mills Pet Sales Up 12%: Is Blue Buffalo the Key Growth Driver?
- General Mills stock price target lowered to $50 from $51 at Jefferies
- Synopsys to Report Q3 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
Дневной диапазон
48.84 49.76
Годовой диапазон
48.29 74.86
- Предыдущее закрытие
- 49.00
- Open
- 49.08
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 48.84
- High
- 49.76
- Объем
- 15.183 K
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- -17.30%
- Годовое изменение
- -32.95%
