货币 / GIS
GIS: General Mills Inc
49.61 USD 0.61 (1.24%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GIS汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点48.84和高点49.76进行交易。
关注General Mills Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIS新闻
- General Mills (GIS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- 通用磨坊2026财年第一季度报告：战略投资影响利润，展望维持不变
- General Mills Q1 2026 slides: Strategic investments weigh on profits, outlook unchanged
- General Mills beats Q1 earnings estimates despite sales decline
- 通用磨坊 Q1 每股收益 超出预期, 营收 和预期持平
- General Mills earnings beat by $0.05, revenue was in line with estimates
- General Mills beats quarterly sales estimates
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Stock Market News Today, 9/17/25 – U.S. Stock Futures Flat Ahead of Fed’s Key Rate Decision - TipRanks.com
- 美联储决议日来临；General Mills将发布财报——市场动向
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
- Markets Sell Ahead of FOMC Rate Cut
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- 尽管面临挑战，RBC维持通用磨坊股票"跑赢大盘"评级
- General Mills stock rating reiterated at Outperform by RBC despite challenges
- Hain Celestial (HAIN) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- 摩根士丹利下调通用磨坊目标价至48美元，因宠物食品发布前景
- Morgan Stanley lowers General Mills stock price target to $48 on pet food launch outlook
- General Mills Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - General Mills (NYSE:GIS)
- Wall Street Week Ahead
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
日范围
48.84 49.76
年范围
48.29 74.86
- 前一天收盘价
- 49.00
- 开盘价
- 49.08
- 卖价
- 49.61
- 买价
- 49.91
- 最低价
- 48.84
- 最高价
- 49.76
- 交易量
- 15.183 K
- 日变化
- 1.24%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -17.30%
- 年变化
- -32.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值