GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot

56.22 USD 1.79 (3.29%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GIL fiyatı bugün 3.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.39 ve Yüksek fiyatı olarak 56.24 aralığında işlem gördü.

Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
54.39 56.24
Yıllık aralık
37.16 57.74
Önceki kapanış
54.43
Açılış
54.44
Satış
56.22
Alış
56.52
Düşük
54.39
Yüksek
56.24
Hacim
4.121 K
Günlük değişim
3.29%
Aylık değişim
5.01%
6 aylık değişim
26.37%
Yıllık değişim
19.26%
