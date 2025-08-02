Dövizler / GIL
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
56.22 USD 1.79 (3.29%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GIL fiyatı bugün 3.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.39 ve Yüksek fiyatı olarak 56.24 aralığında işlem gördü.
Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GIL haberleri
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Gildan Activewear Stock?
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Gildan Activewear stock price target raised to $68 from $61 at RBC Capital
- Gildan Activewear stock price target raised to $70 by BMO Capital
- Hanesbrands stock rating upgraded to Equal Weight by Wells Fargo on acquisition news
- Gildan Activewear And Hanesbrands Tie The Knot (NYSE:GIL)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- Gildan Activewear stock hits all-time high at 55.5 USD
- HanesBrands is being bought out, but the stock is falling. Here’s why.
- Gildan to acquire HanesBrands in $4.4 billion deal
- Stifel maintains Hold rating on Hanesbrands stock amid acquisition talks
- Wells Fargo raises Hanesbrands stock price target to $5 on takeover reports
- Why Hanesbrands Rocketed Higher Today
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.53%
- Intel, Sinclair and Tencent Music rise premarket; Celanese falls
- Wall St futures steady as investors brace for crucial inflation data
- TSX futures rise as US-China truce extension eases tariff jitters
- Gildan Activewear in advanced talks to acquire Hanesbrands - report
- Gildan Activewear near $5 bln deal to buy underwear maker Hansebrands- FT
- RBC Capital initiates Gildan Activewear stock with Outperform rating
- Gildan Strengthens Its Grip On The Basics Market Amid Tariffs
Günlük aralık
54.39 56.24
Yıllık aralık
37.16 57.74
- Önceki kapanış
- 54.43
- Açılış
- 54.44
- Satış
- 56.22
- Alış
- 56.52
- Düşük
- 54.39
- Yüksek
- 56.24
- Hacim
- 4.121 K
- Günlük değişim
- 3.29%
- Aylık değişim
- 5.01%
- 6 aylık değişim
- 26.37%
- Yıllık değişim
- 19.26%
