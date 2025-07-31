Divisas / GIL
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.29 USD 0.35 (0.64%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GIL de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.99, mientras que el máximo ha alcanzado 55.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
53.99 55.40
Rango anual
37.16 57.74
- Cierres anteriores
- 54.64
- Open
- 54.58
- Bid
- 54.29
- Ask
- 54.59
- Low
- 53.99
- High
- 55.40
- Volumen
- 1.732 K
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- 1.40%
- Cambio a 6 meses
- 22.03%
- Cambio anual
- 15.17%
