KurseKategorien
Währungen / GIL
Zurück zum Aktien

GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot

54.43 USD 0.14 (0.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GIL hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.95 bis zu einem Hoch von 54.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GIL News

Tagesspanne
53.95 54.69
Jahresspanne
37.16 57.74
Vorheriger Schlusskurs
54.29
Eröffnung
54.58
Bid
54.43
Ask
54.73
Tief
53.95
Hoch
54.69
Volumen
1.972 K
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
1.66%
6-Monatsänderung
22.34%
Jahresänderung
15.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K