GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.43 USD 0.14 (0.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIL hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.95 bis zu einem Hoch von 54.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
53.95 54.69
Jahresspanne
37.16 57.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.29
- Eröffnung
- 54.58
- Bid
- 54.43
- Ask
- 54.73
- Tief
- 53.95
- Hoch
- 54.69
- Volumen
- 1.972 K
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 1.66%
- 6-Monatsänderung
- 22.34%
- Jahresänderung
- 15.46%
