货币 / GIL
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.64 USD 0.29 (0.53%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GIL汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点54.26和高点55.20进行交易。
关注Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
54.26 55.20
年范围
37.16 57.74
- 前一天收盘价
- 54.93
- 开盘价
- 55.10
- 卖价
- 54.64
- 买价
- 54.94
- 最低价
- 54.26
- 最高价
- 55.20
- 交易量
- 1.142 K
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 22.81%
- 年变化
- 15.91%
