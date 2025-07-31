Валюты / GIL
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.64 USD 0.29 (0.53%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIL за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.26, а максимальная — 55.20.
Следите за динамикой Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
54.26 55.20
Годовой диапазон
37.16 57.74
- Предыдущее закрытие
- 54.93
- Open
- 55.10
- Bid
- 54.64
- Ask
- 54.94
- Low
- 54.26
- High
- 55.20
- Объем
- 1.142 K
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 2.05%
- 6-месячное изменение
- 22.81%
- Годовое изменение
- 15.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.