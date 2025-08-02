通貨 / GIL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.43 USD 0.14 (0.26%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GILの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり53.95の安値と54.69の高値で取引されました。
Gildan Activewear Inc Class A Sub. Votダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIL News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Gildan Activewear Stock?
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Gildan Activewear stock price target raised to $68 from $61 at RBC Capital
- Gildan Activewear stock price target raised to $70 by BMO Capital
- Hanesbrands stock rating upgraded to Equal Weight by Wells Fargo on acquisition news
- Gildan Activewear And Hanesbrands Tie The Knot (NYSE:GIL)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- Gildan Activewear stock hits all-time high at 55.5 USD
- HanesBrands is being bought out, but the stock is falling. Here’s why.
- Gildan to acquire HanesBrands in $4.4 billion deal
- Stifel maintains Hold rating on Hanesbrands stock amid acquisition talks
- Wells Fargo raises Hanesbrands stock price target to $5 on takeover reports
- Why Hanesbrands Rocketed Higher Today
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.53%
- Intel, Sinclair and Tencent Music rise premarket; Celanese falls
- Wall St futures steady as investors brace for crucial inflation data
- TSX futures rise as US-China truce extension eases tariff jitters
- Gildan Activewear in advanced talks to acquire Hanesbrands - report
- Gildan Activewear near $5 bln deal to buy underwear maker Hansebrands- FT
- RBC Capital initiates Gildan Activewear stock with Outperform rating
- Gildan Strengthens Its Grip On The Basics Market Amid Tariffs
1日のレンジ
53.95 54.69
1年のレンジ
37.16 57.74
- 以前の終値
- 54.29
- 始値
- 54.58
- 買値
- 54.43
- 買値
- 54.73
- 安値
- 53.95
- 高値
- 54.69
- 出来高
- 1.972 K
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- 1.66%
- 6ヶ月の変化
- 22.34%
- 1年の変化
- 15.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K