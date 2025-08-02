クォートセクション
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot

54.43 USD 0.14 (0.26%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GILの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり53.95の安値と54.69の高値で取引されました。

Gildan Activewear Inc Class A Sub. Votダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
53.95 54.69
1年のレンジ
37.16 57.74
以前の終値
54.29
始値
54.58
買値
54.43
買値
54.73
安値
53.95
高値
54.69
出来高
1.972 K
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
1.66%
6ヶ月の変化
22.34%
1年の変化
15.46%
