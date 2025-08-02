Moedas / GIL
GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot
54.01 USD 0.28 (0.52%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GIL para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.01 e o mais alto foi 54.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
54.01 54.67
Faixa anual
37.16 57.74
- Fechamento anterior
- 54.29
- Open
- 54.58
- Bid
- 54.01
- Ask
- 54.31
- Low
- 54.01
- High
- 54.67
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -0.52%
- Mudança mensal
- 0.88%
- Mudança de 6 meses
- 21.40%
- Mudança anual
- 14.57%
