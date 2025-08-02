CotationsSections
Devises / GIL
Retour à Actions

GIL: Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot

56.22 USD 1.79 (3.29%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GIL a changé de 3.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.39 et à un maximum de 56.24.

Suivez la dynamique Gildan Activewear Inc Class A Sub. Vot. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GIL Nouvelles

Range quotidien
54.39 56.24
Range Annuel
37.16 57.74
Clôture Précédente
54.43
Ouverture
54.44
Bid
56.22
Ask
56.52
Plus Bas
54.39
Plus Haut
56.24
Volume
4.121 K
Changement quotidien
3.29%
Changement Mensuel
5.01%
Changement à 6 Mois
26.37%
Changement Annuel
19.26%
20 septembre, samedi