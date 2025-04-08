Dövizler / FENY
FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF
24.96 USD 0.66 (2.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FENY fiyatı bugün 2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.75 ve Yüksek fiyatı olarak 25.02 aralığında işlem gördü.
Fidelity MSCI Energy Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENY haberleri
Günlük aralık
24.75 25.02
Yıllık aralık
20.30 27.03
- Önceki kapanış
- 24.30
- Açılış
- 24.75
- Satış
- 24.96
- Alış
- 25.26
- Düşük
- 24.75
- Yüksek
- 25.02
- Hacim
- 964
- Günlük değişim
- 2.72%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- -2.08%
- Yıllık değişim
- 4.52%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%