Dövizler / FENY
FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF

24.96 USD 0.66 (2.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FENY fiyatı bugün 2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.75 ve Yüksek fiyatı olarak 25.02 aralığında işlem gördü.

Fidelity MSCI Energy Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.75 25.02
Yıllık aralık
20.30 27.03
Önceki kapanış
24.30
Açılış
24.75
Satış
24.96
Alış
25.26
Düşük
24.75
Yüksek
25.02
Hacim
964
Günlük değişim
2.72%
Aylık değişim
0.56%
6 aylık değişim
-2.08%
Yıllık değişim
4.52%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%