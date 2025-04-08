КотировкиРазделы
FENY
FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF

24.96 USD 0.66 (2.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FENY за сегодня изменился на 2.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 25.02.

Следите за динамикой Fidelity MSCI Energy Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.75 25.02
Годовой диапазон
20.30 27.03
Предыдущее закрытие
24.30
Open
24.75
Bid
24.96
Ask
25.26
Low
24.75
High
25.02
Объем
964
Дневное изменение
2.72%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
-2.08%
Годовое изменение
4.52%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%