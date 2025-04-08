Währungen / FENY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF
24.96 USD 0.66 (2.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FENY hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.75 bis zu einem Hoch von 25.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Energy Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENY News
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Why FENY ETF Could Be The Biggest Winner Of Inflation, Rate Cuts, And Deficit Spending
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- FENY: Reliable Dividend Income Despite Low Growth (NYSEARCA:FENY)
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- IXC ETF: Stable Income Option With Lackluster Growth (NYSEARCA:IXC)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
Tagesspanne
24.75 25.02
Jahresspanne
20.30 27.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.30
- Eröffnung
- 24.75
- Bid
- 24.96
- Ask
- 25.26
- Tief
- 24.75
- Hoch
- 25.02
- Volumen
- 964
- Tagesänderung
- 2.72%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- -2.08%
- Jahresänderung
- 4.52%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%