FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF

24.96 USD 0.66 (2.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FENY hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.75 bis zu einem Hoch von 25.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Energy Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.75 25.02
Jahresspanne
20.30 27.03
Vorheriger Schlusskurs
24.30
Eröffnung
24.75
Bid
24.96
Ask
25.26
Tief
24.75
Hoch
25.02
Volumen
964
Tagesänderung
2.72%
Monatsänderung
0.56%
6-Monatsänderung
-2.08%
Jahresänderung
4.52%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%