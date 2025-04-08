통화 / FENY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FENY: Fidelity MSCI Energy Index ETF
24.96 USD 0.66 (2.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FENY 환율이 오늘 2.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.75이고 고가는 25.02이었습니다.
Fidelity MSCI Energy Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENY News
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Why FENY ETF Could Be The Biggest Winner Of Inflation, Rate Cuts, And Deficit Spending
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- FENY: Reliable Dividend Income Despite Low Growth (NYSEARCA:FENY)
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- IXC ETF: Stable Income Option With Lackluster Growth (NYSEARCA:IXC)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
일일 변동 비율
24.75 25.02
년간 변동
20.30 27.03
- 이전 종가
- 24.30
- 시가
- 24.75
- Bid
- 24.96
- Ask
- 25.26
- 저가
- 24.75
- 고가
- 25.02
- 볼륨
- 964
- 일일 변동
- 2.72%
- 월 변동
- 0.56%
- 6개월 변동
- -2.08%
- 년간 변동율
- 4.52%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
- $-251.312 B
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-439.822 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%