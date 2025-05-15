Dövizler / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
13.51 USD 0.30 (2.27%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBRX fiyatı bugün 2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.67 ve Yüksek fiyatı olarak 14.28 aralığında işlem gördü.
Forte Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FBRX haberleri
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
Günlük aralık
12.67 14.28
Yıllık aralık
4.11 28.68
- Önceki kapanış
- 13.21
- Açılış
- 13.27
- Satış
- 13.51
- Alış
- 13.81
- Düşük
- 12.67
- Yüksek
- 14.28
- Hacim
- 364
- Günlük değişim
- 2.27%
- Aylık değişim
- 25.21%
- 6 aylık değişim
- 69.30%
- Yıllık değişim
- 144.30%
21 Eylül, Pazar