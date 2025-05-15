FiyatlarBölümler
FBRX: Forte Biosciences Inc

13.51 USD 0.30 (2.27%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FBRX fiyatı bugün 2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.67 ve Yüksek fiyatı olarak 14.28 aralığında işlem gördü.

Forte Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.67 14.28
Yıllık aralık
4.11 28.68
Önceki kapanış
13.21
Açılış
13.27
Satış
13.51
Alış
13.81
Düşük
12.67
Yüksek
14.28
Hacim
364
Günlük değişim
2.27%
Aylık değişim
25.21%
6 aylık değişim
69.30%
Yıllık değişim
144.30%
