FBRX: Forte Biosciences Inc

13.21 USD 1.25 (10.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FBRXの今日の為替レートは、10.45%変化しました。日中、通貨は1あたり11.45の安値と13.38の高値で取引されました。

Forte Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.45 13.38
1年のレンジ
4.11 28.68
以前の終値
11.96
始値
12.00
買値
13.21
買値
13.51
安値
11.45
高値
13.38
出来高
255
1日の変化
10.45%
1ヶ月の変化
22.43%
6ヶ月の変化
65.54%
1年の変化
138.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K