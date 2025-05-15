Währungen / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
13.65 USD 0.44 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBRX hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.67 bis zu einem Hoch von 13.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forte Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FBRX News
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
Tagesspanne
12.67 13.94
Jahresspanne
4.11 28.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.21
- Eröffnung
- 13.27
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Tief
- 12.67
- Hoch
- 13.94
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- 26.51%
- 6-Monatsänderung
- 71.05%
- Jahresänderung
- 146.84%
