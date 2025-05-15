Valute / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
13.51 USD 0.30 (2.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBRX ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.67 e ad un massimo di 14.28.
Segui le dinamiche di Forte Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRX News
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
Intervallo Giornaliero
12.67 14.28
Intervallo Annuale
4.11 28.68
- Chiusura Precedente
- 13.21
- Apertura
- 13.27
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Minimo
- 12.67
- Massimo
- 14.28
- Volume
- 364
- Variazione giornaliera
- 2.27%
- Variazione Mensile
- 25.21%
- Variazione Semestrale
- 69.30%
- Variazione Annuale
- 144.30%
21 settembre, domenica