FBRX: Forte Biosciences Inc

13.51 USD 0.30 (2.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBRX ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.67 e ad un massimo di 14.28.

Segui le dinamiche di Forte Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.67 14.28
Intervallo Annuale
4.11 28.68
Chiusura Precedente
13.21
Apertura
13.27
Bid
13.51
Ask
13.81
Minimo
12.67
Massimo
14.28
Volume
364
Variazione giornaliera
2.27%
Variazione Mensile
25.21%
Variazione Semestrale
69.30%
Variazione Annuale
144.30%
21 settembre, domenica