Devises / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
13.51 USD 0.30 (2.27%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBRX a changé de 2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.67 et à un maximum de 14.28.
Suivez la dynamique Forte Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRX Nouvelles
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
Range quotidien
12.67 14.28
Range Annuel
4.11 28.68
- Clôture Précédente
- 13.21
- Ouverture
- 13.27
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Plus Bas
- 12.67
- Plus Haut
- 14.28
- Volume
- 364
- Changement quotidien
- 2.27%
- Changement Mensuel
- 25.21%
- Changement à 6 Mois
- 69.30%
- Changement Annuel
- 144.30%
20 septembre, samedi