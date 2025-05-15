货币 / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
11.94 USD 0.39 (3.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FBRX汇率已更改-3.16%。当日，交易品种以低点11.71和高点12.48进行交易。
关注Forte Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FBRX新闻
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
日范围
11.71 12.48
年范围
4.11 28.68
- 前一天收盘价
- 12.33
- 开盘价
- 12.28
- 卖价
- 11.94
- 买价
- 12.24
- 最低价
- 11.71
- 最高价
- 12.48
- 交易量
- 330
- 日变化
- -3.16%
- 月变化
- 10.66%
- 6个月变化
- 49.62%
- 年变化
- 115.91%
