통화 / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
13.51 USD 0.30 (2.27%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBRX 환율이 오늘 2.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.67이고 고가는 14.28이었습니다.
Forte Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRX News
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
일일 변동 비율
12.67 14.28
년간 변동
4.11 28.68
- 이전 종가
- 13.21
- 시가
- 13.27
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- 저가
- 12.67
- 고가
- 14.28
- 볼륨
- 364
- 일일 변동
- 2.27%
- 월 변동
- 25.21%
- 6개월 변동
- 69.30%
- 년간 변동율
- 144.30%
20 9월, 토요일