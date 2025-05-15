КотировкиРазделы
FBRX: Forte Biosciences Inc

12.33 USD 0.85 (7.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBRX за сегодня изменился на 7.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.31, а максимальная — 12.41.

Следите за динамикой Forte Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
11.31 12.41
Годовой диапазон
4.11 28.68
Предыдущее закрытие
11.48
Open
11.31
Bid
12.33
Ask
12.63
Low
11.31
High
12.41
Объем
352
Дневное изменение
7.40%
Месячное изменение
14.27%
6-месячное изменение
54.51%
Годовое изменение
122.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.