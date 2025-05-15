Валюты / FBRX
FBRX: Forte Biosciences Inc
12.33 USD 0.85 (7.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBRX за сегодня изменился на 7.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.31, а максимальная — 12.41.
Следите за динамикой Forte Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FBRX
- Guggenheim initiates Forte Biosciences stock with Buy rating on autoimmune therapy potential
- Forte Biosciences Announces Pricing of $75 Million Public Offering
- Forte Biosciences Stock (FBRX) Surges 25% on Positive Celiac Disease Trial Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forte’s celiac disease drug shows positive results in Phase 1b trial
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Forte Biosciences, Inc. Announces Results and Provides Update
Дневной диапазон
11.31 12.41
Годовой диапазон
4.11 28.68
- Предыдущее закрытие
- 11.48
- Open
- 11.31
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 11.31
- High
- 12.41
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- 7.40%
- Месячное изменение
- 14.27%
- 6-месячное изменение
- 54.51%
- Годовое изменение
- 122.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.