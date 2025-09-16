Dövizler / F
F: Ford Motor Company
11.63 USD 0.11 (0.94%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
F fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.58 ve Yüksek fiyatı olarak 11.80 aralığında işlem gördü.
Ford Motor Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
11.58 11.80
Yıllık aralık
8.45 11.99
- Önceki kapanış
- 11.74
- Açılış
- 11.80
- Satış
- 11.63
- Alış
- 11.93
- Düşük
- 11.58
- Yüksek
- 11.80
- Hacim
- 27.566 K
- Günlük değişim
- -0.94%
- Aylık değişim
- -1.02%
- 6 aylık değişim
- 15.15%
- Yıllık değişim
- 8.49%
21 Eylül, Pazar