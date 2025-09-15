Moedas / F
F: Ford Motor Company
11.66 USD 0.06 (0.52%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do F para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.55 e o mais alto foi 11.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Ford Motor Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
F Notícias
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- “…The Mustang Within Reach”: Ford Stock (NYSE:F) Notches Up with Attainable Mustang Lease Offers - TipRanks.com
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Futuros de Wall St estáveis com reunião do Fed em andamento; aguardadas declarações de Powell
- Wall St futures steady with Fed meeting underway; Powell remarks awaited
- Tesla settles lawsuit over fatal 2019 Autopilot crash - Bloomberg
- Ford takes drastic action to solve $5 billion a year issue
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Oracle, Alphabet e Novo Nordisk sobem no pré-mercado; Dave & Buster’s cai
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Ford planeja cortar até 1.000 empregos em fábrica alemã devido à baixa demanda por EVs
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
- Ford planeja cortar até 1.000 empregos em fábrica de carros elétricos na Alemanha
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German EV plant due to weak demand
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany’s Cologne e-car plant
- Ford planeja cortar até 1.000 empregos em fábrica alemã devido à fraca demanda por EVs
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand - report
- Ford Cutting 1,000 Jobs at Cologne EV Plant as Demand Slows
- Here's Where the Upside Is for Ford Motor Company Investors
- Europa é um prenúncio para os EUA sobre veículos elétricos chineses?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- The U.S. Is Increasing Tariffs! Better Buy: Ford Stock or GM Stock?
- Is Ford Stock a Millionaire Maker?
Faixa diária
11.55 11.88
Faixa anual
8.45 11.99
- Fechamento anterior
- 11.60
- Open
- 11.63
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.55
- High
- 11.88
- Volume
- 31.130 K
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- -0.77%
- Mudança de 6 meses
- 15.45%
- Mudança anual
- 8.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh