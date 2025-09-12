Валюты / F
F: Ford Motor Company
11.60 USD 0.09 (0.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс F за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.78.
Следите за динамикой Ford Motor Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.51 11.78
Годовой диапазон
8.45 11.99
- Предыдущее закрытие
- 11.69
- Open
- 11.68
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Low
- 11.51
- High
- 11.78
- Объем
- 29.787 K
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- -1.28%
- 6-месячное изменение
- 14.85%
- Годовое изменение
- 8.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.