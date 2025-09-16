Divisas / F
F: Ford Motor Company
11.66 USD 0.06 (0.52%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de F de hoy ha cambiado un 0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.55, mientras que el máximo ha alcanzado 11.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ford Motor Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
F News
- “…The Mustang Within Reach”: Ford Stock (NYSE:F) Notches Up with Attainable Mustang Lease Offers - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Los futuros de Wall St estables con la reunión de la Fed en marcha; se esperan comentarios de Powell
- Tesla settles lawsuit over fatal 2019 Autopilot crash - Bloomberg
- Ford takes drastic action to solve $5 billion a year issue
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Oracle, Alphabet y Novo Nordisk suben antes de la apertura; Dave & Buster’s cae
- Ford recortará hasta 1.000 empleos en planta alemana por baja demanda de vehículos eléctricos
- Ford recortará hasta 1.000 empleos en planta alemana de vehículos eléctricos por baja demanda
- Ford recortará hasta 1.000 empleos en planta alemana por baja demanda de vehículos eléctricos - informe
Rango diario
11.55 11.88
Rango anual
8.45 11.99
- Cierres anteriores
- 11.60
- Open
- 11.63
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.55
- High
- 11.88
- Volumen
- 27.784 K
- Cambio diario
- 0.52%
- Cambio mensual
- -0.77%
- Cambio a 6 meses
- 15.45%
- Cambio anual
- 8.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B