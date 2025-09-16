통화 / F
F: Ford Motor Company
11.63 USD 0.11 (0.94%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
F 환율이 오늘 -0.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.58이고 고가는 11.80이었습니다.
Ford Motor Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
F News
- Is Tesla's Rising Capital Spending Putting Strain on Cash Flows?
- What Prompted Tesla to Redesign Its Model Y Door Handle?
- 포드, 도어 트림 이탈 문제로 Taurus 10만 대 이상 리콜
- Ford recalls over 100,000 Taurus sedans over detaching door trim
- Ford recalls over 100,000 vehicles over risk of door trim detachment, NHTSA says
- Ford recalls 102,000 Taurus sedans in U.S. over door trim hazard
- [S리포트] ⑧김세진 SK온 법인장 "헝가리, EU 전동화 심장부 될 것"
- The Company Leading the “Model T Moment” of AI Investing
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- “…The Mustang Within Reach”: Ford Stock (NYSE:F) Notches Up with Attainable Mustang Lease Offers - TipRanks.com
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- 연준 회의 진행 중, 파월 발언 주목 속 보합세 보이는 월가 선물
- Wall St futures steady with Fed meeting underway; Powell remarks awaited
- 현대차, 8월 베트남 3701대 그쳐…4개월 연속 내리막
- 포드(F.N), 獨 전기차 공장서 최대 1천 명 감원…유럽 전기차 수요 둔화 직격탄
- 테슬라, 2019년 오토파일럿 사망사고 소송 합의 - 블룸버그
- Tesla settles lawsuit over fatal 2019 Autopilot crash - Bloomberg
- Ford takes drastic action to solve $5 billion a year issue
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Oracle, Alphabet 및 Novo Nordisk 주가 장전 상승; Dave & Buster’s 하락
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- 포드, 유럽 전기차 수요 부진으로 독일 공장에서 최대 1,000명 감원 계획
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
일일 변동 비율
11.58 11.80
년간 변동
8.45 11.99
- 이전 종가
- 11.74
- 시가
- 11.80
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- 저가
- 11.58
- 고가
- 11.80
- 볼륨
- 27.566 K
- 일일 변동
- -0.94%
- 월 변동
- -1.02%
- 6개월 변동
- 15.15%
- 년간 변동율
- 8.49%
